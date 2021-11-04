Варшава, 5 ноября, 2021, 01:47 — ИА Регнум. Прошедший саммит Евросоюза отметился незаурядным политическим мастерством, с которым Ангела Меркель уговаривала не вводить санкции против Варшавы. Несмотря на договоренности, Европейский суд уже через два дня наложил на Польшу штраф в размере миллион евро в день. Сумма будет расти, пока польское национальное законодательство не приведут к нормам Евросоюза. Об этом пишут эксперты Института РУССТРАТ.

(сс) MateuszEs, Kpalion Польша и Евросоюз

Решение конституционного посуда Польши поставить местное право выше союзного стало опасным прецедентом и настоящей миной под Брюсселем. И дело не только в «Полэксите», отметили эксперты, отсутствие реакции на польскую фронду даст возможность другим государствам союза самим выбирать, какие нормы ЕС будут соблюдаться, а какие нет.

Польская судебная реформа, запущенная ультраконсервативной партией «Право и справедливость», должна была помочь в очистке судейского корпуса для выполнения собственных задач, но «разборки» с местными судьями и прокурорами привели к тому, что вся евроконструкция поставлена под удар.

В Еврокомиссии настаивают, чтобы созданная Варшавой дисциплинарная палата была распущена, а все сотрудники судебного корпуса, попавшие под санкции, вернулись на свои места. Польша, в свою очередь, называет происходящее «шантажом», «злоупотреблением штрафами» и намеревается «защищать суверенитет». По словам премьера Матеуша Моравецкого, происходящее грозит «третьей мировой войной». Для своей защиты Варшава будет применять любое оружие, заявил он изданию Financial Times.

Несмотря на то, что «доноры» — старожилы Евросоюза давно мечтают приструнить зарвавшихся выскочек, спор между Польшей и Еврокомиссией закончится компромиссом, уверены в Институте РУССТРАТ. Несмотря на это, польский вопрос станет «прецедентом бессилия», который наглядно покажет слабость институтов ЕС.