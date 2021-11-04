Марсель, Франция, 5 ноября, 2021, 01:36 — ИА Регнум. 4 ноября в Марсели на стадионе «Велодром» французский футбольный клуб «Марсель» сыграл вничью с римским «Лацио». Матч четвертого тура групповой стадии Лиги Европы УЕФА сезона 2021/22 завершился со счетом 2:2.

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Забитыми мячами в составе хозяев отметились Аркадиуш Милик (пенальти, 33') и Димитри Пайе (82'). Два мяча «орлят» забили Фелипе Андерсон (45+7') и Чиро Иммобиле (49').

Желтые карточки: Ачерби 32', Педро 36', Иммобиле 44', Андерсон 70', Ронжье 79', Арит 86', Пайе 90+5'.

Составы команд:

«Марсель»: Лопес, Салиба, Перес, Чалета-Цар, Камара (Арит, 55'), Ронжье, Гендузи, Пайе, Ундер, Лирола (Гуйе, 85'), Милик.

«Лацио»: Стракоша, Фелипе, Хюсай, Ладзари (Марушич, 26'), Ачерби, Лейва (Катальди, 52'), Альберто (Акпа-Акпро, 75'), Башич (Милинкович-Савич, 52'), Андерсон (Моро, 75'), Педро, Иммобиле.

Статистика матча («Марсель"/ «Лацио»)

Удары 21/5

Удары в створ 4/3

Владение 66%/34%

Угловые 7/2

Нарушения 7/14

«Марсель», сыграв вничью в четвертый раз подряд и набрав четыре очка, осталась на третьей строчке в таблице группы E. «Лацио» с пятью очками идет одной позицией выше.