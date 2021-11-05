Лестер, Великобритания, , 01:32 — REGNUM 4 ноября в Лестере на стадионе «Кинг Пауэр» московский «Спартак» сыграл вничью с хозяевами стадионе «Лестером». Основное время матча четвертого тура Лиги Европы завершился со счетом 1:1.

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Первый мяч в дебюте второй половины забил нигерийский фланговый нападающий Виктор Мозес после передачи Михаила Игнатова — 0:1. Через семь минут Даниэль Амарти восстановил равновесие в счете — 1:1. На 75-й минуте вышедший на замену Джейми Варди упустил возможность вывести «лис» вперед, не сумев реализовать пенальти.

Составы команд:

«Лестер»: Шмейхель, Сеюнджю, Эванс, Амарти, Бертранд (Лукман, 58'), Тилеманс, Перес (Ндиди, 58'), Кастань, Сумаре (Дьюсбери-Холл, 83'), Ихеаначо, Дака (Варди, 71').

«Спартак»: Селихов, Жиго, Кауфриз, Джикия, Айртон, Мозес, Зобнин, Литвинов (Кутепов, 90'), Игнатов (Ломовицкий, 87'), Соболев (Бакаев, 77'), Промес (Умяров, 77').

«Лестер Сити», набрав пять очков, остался на третьей позиции в турнирной таблице группы C. «Спартак» с четырьмя очками расположился на последнем месте.