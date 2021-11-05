Варшава, , 01:28 — REGNUM 4 ноября в Варшаве на «Стадионе имени маршала Юзефа Пилсудского» «Легия» в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА 2021/22 потерпела разгромное поражение от «Наполи» со счетом 1:4.

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Забитые мячи: Махир Эмрели (Филлип Младенович, 10') — 1:0, Петр Зелиньски (пенальти, 51') — 1:1, Дрис Мертенс (пенальти, 75') — 1:2, Ирвинг Лосано (Андреа Петанья, 79') — 1:3, Адам Уна (90') — 1:4.

Статистика матча («Легия"/ «Наполи»)

Удары 7/27

Удары в створ 1/7

Владение 32%/68%

Угловые 0/7

Нарушения 13/15

«Наполи», одержав вторую победу в группе и набрав семь очков, поднялась на первую строчку. «Легия» с шестью очками опустилась на второе место.