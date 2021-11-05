Кишинёв, , 01:26 — REGNUM Молдавские власти пришли к выводу, что в отношениях с Россией существуют проблемы «более серьёзные и попроще», заявила 4 ноября президент Молдавии Майя Санду в интервью телеканалу Moldova-1.

Президент Молдавии Майя Санду (сс) European People's Party

По её словам, обнажить эти проблемы помог газовый кризис, с которым республика столкнулась в период взрывного роста цен на газ Европе, и последующие переговоры с российской стороной о новом газовом контракте.

«Контракт по газу касается наших отношений с Российской Федерацией. Очевидно, что есть проблемы — более серьезные и попроще. Мы всегда были искренни и говорили, что заинтересованы в прагматичном и конструктивном сотрудничестве, которое основано на взаимном уважении», — сказала Санду.

Она отметила также, что завершившиеся переговоры с «Газпромом» были «очень сложными», но Кишинёву удалось получить приемлемую цену на российский газ. К другим проблемам Санду отнесла ограничения на экспорт молдавской сельхозпродукции в Россию и приднестровский вопрос и соглашения о социальных гарантиях для работающих в России молдаван.

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