Канкун, Мексика, , 01:24 — REGNUM Популярный отель Ziva Riviera захватила вооружённая банда преступников в Канкуне. Об этом 4 ноября сообщил старший исполнительный директор NBC Universal Майк Сингер в Twitter.

Стрельба

Как написал Сингер, предполагается, что преступники пришли с пляжа. Всех проживающих в отеле собрали в вестибюле, сами злоумышленники скрылись в здании, откуда время от времени слышна стрельба.

Никаких требований злоумышленники пока не выдвигали. О погибших или пострадавших не сообщается.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на юге Мексики погиб мигрант при обстреле автомобиля, не остановившегося для проверки, бойцами Нацгвардии.

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