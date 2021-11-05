Москва, , 03:40 — REGNUM Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко утвердили Военную доктрину Союзного государства. Об этом 4 ноября сообщили в пресс-службе Кремля.

Владимир Путин и Александр Лукошенко на заседании Высшего Госсовета Союзного государства России и Белоруссии Kremlin.ru

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Военная доктрина Союзного государства — один из ключевых документов декрета «Об Основных направлениях реализации положений Договора о создании Союзного государства (между РФ и Белоруссией) на 2021−2023 годы». Ранее его завизировал президент России, а в ходе заседания Высшего Госсовета Союзного государства свою подпись под ним поставил белорусский лидер.

«Я вижу, Ваша подпись под декретом стоит, всех членов Высшего Госсовета. Если Вы не против, я подпишу декрет. Но отвечать будем все, не только я», — сказал Лукашенко и подписал документ.

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В ходе заседания госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев сообщил, что принятие новой Военной доктрины повысит уровень согласованности оборонной политики на общем пространстве, и позволит адаптировать задачи в сфере обороны с учётом меняющейся в регионе военно-политической обстановки.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что интеграционный декрет, подписанный президентами России и Белоруссии, включает 28 союзных программ. В перечень утвержденных документов вошло также постановление о присуждении премии Союзного государства в области науки и техники.

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