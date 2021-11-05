Вашингтон, , 00:47 — REGNUM Командира атомной подводной лодки, столкнувшейся с подводной горой, приняли решение уволить Военно-морские силы (ВМС) США. Об этом 4 ноября сообщила пресс-служба седьмого флота ВМС США, который базируется в Йокосуке (Япония).

Подлодка Иван Шилов © ИА REGNUM

Свои посты покинули три высших офицера подлодки, в том числе её капитан Кэмерон Альджилани. Они были уволены с формулировкой «за утрату доверия». Командующий седьмым флотом США вице-адмирал Карл Томас пояснил, что инцидента вполне можно было избежать, «осмотрительно принимая решения» и «следуя требуемым процедурам».

Подлодка останется на базе в Гуаме, где будет проведена оценка повреждений, затем её переправят в США для ремонта.

Напомним, ударная атомная подводная лодка класса Seawolf USS Connecticut (SSN 22) в прошлом месяце столкнулась в Южно-Китайском море с подводной горой, которая не была отмечена на карте. В результате инцидента травмы получили 11 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что был установлен объект, с которым столкнулась атомная субмарина США в Южно-Китайском море.

Читайте ранее в этом сюжете: Установлен объект, с которым столкнулась в октябре атомная подлодка ВМС США