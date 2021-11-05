Химки, Московская область, , 00:28 — REGNUM Подмосковная полиция ввела план «Перехват» с целью поисков преступников, расстрелявших мужчину возле кафе на улице Шевченко в городе Химки. Об этом 4 ноября сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

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«Сотрудниками полиции введен план «Перехват», ведется розыск участников конфликта», — сообщил представитель ведомства.

По предварительной информации, вооруженные преступники застрелили мужчину во время конфликта, который произошёл 4 ноября в микрорайоне Старбеево.

Несколько злоумышленников совершили нападение, а затем скрылись с места происшествия на автомобиле Mercedes. Во время конфликта один человек погиб, ещё один ранен и госпитализирован.

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