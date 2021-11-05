Киев, , 03:39 — REGNUM Российская сторона остановила транзит угля из Казахстана на Украину, написал 4 ноября глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус («Слуга народа») в своём Telegram-канале.

Андрей Герус President.gov.ua

«Все соответствующие поставки в ноябре заблокированы. Техническая блокировка происходит на уровне РЖД, не подтверждающей проезд вагонов с таким углем через РФ», — написал украинский депутат.

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По его словам, ограничение относится к энергетическому углю, но оно не затрагивает поставки коксующегося угля.

Ранее Андрей Герус сообщал, что Россия с 1 ноября остановила собственные поставки энергетического угля на Украину.

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