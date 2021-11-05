Монако, , 00:08 — REGNUM 4 ноября в Монако на стадионе «Луи II» «Монако» сыграл вничью с нидерландским ПСВ. Основное время матча четвертого тура группы B Лиги Европы УЕФА завершилось со счетом 0:0.

Александр Головин Soccer0010.com

Желтые карточки получили Жан Лукас (18'), Гильермо Марипан (27') и Оливье Боскальи (66'). На матче работала турецкая бригада арбитров во главе с Джюнейтом Чакыром.

Александр Головин, забивший в текущем сезоне три гола и отдавший три результативные передачи, вышел на поле во втором тайме, заменив Рубена Агилара.

Составы команд:

«Монако»: Нюбель, Марипан, Бадиашиле, Дисаси (Сидибе, 46'), Тчуамени, Лукас (Диоп, 46'), Энрике, Фофана, Агилар (Головин, 46'), Боаду (Бен-Йеддер, 66'), Фолланд (Диатта, 75').

ПСВ: Дроммел, Тезе, Рамальо, Боскальи, Макс, Сангаре, Гутьеррес, Мвене, Вертессен (Брума, 46'), Захави (Ромеро, 89'), Винисиус (Доан, 58').

После четвертого тура «Монако» с восемью очками остался на первой строчке в турнирной таблице группы B. ПСВ набрал пять очков, но остался на третьей позиции.