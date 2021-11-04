Донецк, 4 ноября, 2021, 23:46 — ИА Регнум. Поселок Зайцево на севере Горловки обстреляли из миномета представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом, как передает «Донецкое агентство новостей», 4 ноября сообщило представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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В сообщении отмечается, что украинские силовики, которые вели обстрел со стороны населенного пункта Жованка, выпустили всего восемь мин калибром 82 мм. В это же время со стороны Травневого по Зайцево выпустили 18 мин калибром 120 мм.

Кроме того, украинские силовики выпустили 30 гранат из АГС со стороны Марьинки по поселку шахты «Трудовская» на западе Донецка.

Как передавало ИА REGNUM, 31 октября представители ВСУ обстреляли район поселка шахты 6/7 на окраине Горловки.