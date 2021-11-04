Вашингтон, , 23:37 — REGNUM Диалог по вопросам стратегической стабильности между США и РФ является конструктивным и полезным, заявил руководитель пресс-службы Госдепа Нед Прайс.

«Мы вовлечены в диалог по стратегической стабильности с Россией, он конструктивен и полезен», — заявил он.

Прайс добавил, что ядерные державы должны участвовать в подобных переговорах по контролю над вооружениями.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Прайс заявил, что политика НАТО в отношении России останется неизменной, альянс будет сдерживать «агрессию» и оставлять открытой дверь для «диалога».

Читайте также: Госдеп США: политика НАТО в отношении России останется прежней