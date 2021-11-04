Рига, 4 ноября 2021, 23:04 — REGNUM Власти Латвии продолжают наступление на российские и русскоязычные средства массовой информации, заявил постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.

Александр Лукашевич
Александр Лукашевич
Mid.ru
«На прошлой неделе мы стали свидетелями того, как бесцеремонно Рига продолжила наступление на российские и русскоязычные медиаресурсы», — заявил он.

По его словам, делегация РФ вынуждена «вновь поднять вопрос о грубых и систематических нарушениях Латвией своих обязательств в области свободы печати и плюрализма СМИ».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Латвии решением Совета по электронным СМИ была отозвана лицензия у Первого Балтийского канала.

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