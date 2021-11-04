Рига, 4 ноября, 2021, 23:04 — ИА Регнум. Власти Латвии продолжают наступление на российские и русскоязычные средства массовой информации, заявил постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.

Mid.ru Александр Лукашевич

«На прошлой неделе мы стали свидетелями того, как бесцеремонно Рига продолжила наступление на российские и русскоязычные медиаресурсы», — заявил он.

По его словам, делегация РФ вынуждена «вновь поднять вопрос о грубых и систематических нарушениях Латвией своих обязательств в области свободы печати и плюрализма СМИ».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Латвии решением Совета по электронным СМИ была отозвана лицензия у Первого Балтийского канала.

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