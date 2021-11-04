Вашингтон, 4 ноября, 2021, 22:46 — ИА Регнум. В Вашингтоне на следующей неделе пройдет встреча госсекретаря США Энтони Блинкен и главы МИД Украины Дмитрия Кулебы. Об этом сообщил 4 ноября руководитель пресс-службы Госдепа Нед Прайс на регулярном брифинге.

U.S. Department of State Флаги США и Украины

«Блинкен примет главу МИД Украины Дмитрия Кулебу на следующей неделе», — сказал Прайс.

Как передавало ИА REGNUM, 27 октября украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на брифинге заявил, что борьба с Россией в международных судах входит в число стратегических целей внешнеполитической деятельности Украины.