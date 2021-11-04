Нью-Йорк, США, 4 ноября, 2021, 22:30 — ИА Регнум. В Нью-Йорке десятки мигрантов из стран Латинской Америки проводят акцию протеста у здания, в котором расположен офис американского сенатора Чака Шумера, сообщает 4 ноября ТАСС.

Манхэттен. Нью-Йорк. США

Отмечается, что протестующие перекрыли Третью авеню, некоторые устроили «сидячий» митинг прямо посреди проезжей части.

Сотрудники полиции перекрыли движение, что привело к возникновению большой пробки рядом с местом проведения митинга.

По словам участников акции, они требуют от сенатора поднять в Конгрессе вопрос об упрощении процедуры предоставления гражданства мигрантам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее республиканские законодатели выступили с критикой по поводу идеи администрации президента Джо Байдена выплатить почти более $1 млрд семьям мигрантов, пострадавшим от политики экс-президента США Дональда Трампа, назвав решение «неприемлемым».

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