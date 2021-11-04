Турин, Италия, 4 ноября, 2021, 22:24 — ИА Регнум. 4 ноября портал WhoScored опубликовал символическую сборную лучших игроков прошедшего четвертого тура Лиги чемпионов УЕФА. Лучшим игроком с оценкой 10.0 был признан 27-летний аргентинский оттянутый нападающий Пауло Дибала, отметившийся во встрече с «Зенитом» двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.

Twitter.comPauDybala_JR Пауло Дибала

В текущем сезоне Дибала сыграл в десяти матчах за «Ювентус» во всех турнирах, в которых набрал 9 (6+3) очков по системе гол+пас. Текущее соглашение Дибалы со «старой синьорой» рассчитано до середины 2022 года.

Помимо Дибалы, в символическую сборную 4-го тура вошли Одиссеас Влаходимос («Бенфика», 7.7), Жоау Канселу («Манчестер Сити», 9.5), Маркиньос («ПСЖ», 7.7), Максимилиан Вебер («Ред Булл Зальцбург», 7.7), Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль», 8.4), Винисиус Жуниор («Реал», 8.8), Марцело Брозович («Интер», 8.9), Поте («Спортинг», 9.0), Федерико Кьеза («Ювентус», 9.2) и Роберт Левандовски («Бавария», 9.8).