Москва, , 22:21 — REGNUM Давнее приглашение посетить Крым имеет президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом 4 ноября заявил ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, планирует ли российский лидер Владимир Путин официально пригласить на полуостров своего белорусского коллегу.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«У президента Белоруссии (Александра Лукашенко) есть действующее приглашение посетить Крым, — сказал Песков. — Давнейшее».

Напомним, ранее глава Белоруссии Александр Лукашенко в ходе заседания Высшего государственного совета Союзного государства посетовал на то, что президент РФ не взял его с собой в Крым.

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