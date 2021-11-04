Москва, 4 ноября, 2021, 22:21 — ИА Регнум. Давнее приглашение посетить Крым имеет президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом 4 ноября заявил ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, планирует ли российский лидер Владимир Путин официально пригласить на полуостров своего белорусского коллегу.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«У президента Белоруссии (Александра Лукашенко) есть действующее приглашение посетить Крым, — сказал Песков. — Давнейшее».

Напомним, ранее глава Белоруссии Александр Лукашенко в ходе заседания Высшего государственного совета Союзного государства посетовал на то, что президент РФ не взял его с собой в Крым.

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