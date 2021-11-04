Марсель, Франция, 4 ноября, 2021, 22:20 — ИА Регнум. 4 ноября в Марсели на стадионе «Велодром» «Марсель» в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы 2021/22 сыграет с римским «Лацио». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

Ben Sutherland Логотип УЕФА

Стартовые составы команд:

«Марсель»: Пау Лопес, Вильям Салиба, Луан Перес, Дуйе Чалета-Цар, Валентен Ронжье, Бубакар Камара, Маттео Гендузи, Димитри Пайе, Дженгиз Ундер, Поль Лирола, Аркадиуш Милик.

«Лацио»: Томас Стракоша, Луис Фелипе, Эльсеид Хюсай, Мануэль Ладзари, Франческо Ачерби, Лукас Лейва, Луис Альберто, Тома Башич, Фелипе Андерсон, Педро, Чиро Иммобиле.

В текущем сезоне 31-летний итальянский таранный форвард Чиро Иммобиле принял участие в тринадцати матчах за римский клуб во всех турнирах, в которых отметился девятью забитыми мячами и тремя результативными передачами. Нападающий является лучшим бомбардиром команды.