Леверкузен, Германия, 4 ноября, 2021, 22:16 — ИА Регнум. Сегодня, 4 ноября, леверкузенский «Байер-04» в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы сыграет с испанским «Бетисом». Игра пройдет на стадионе «БайАрена» и начнется в 23:00 по московскому времени.

Вячеслав Евдокимов Андрей Лунев

На матч назначена английская бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором.

Стартовые составы команд:

«Байер-04»: Градецки, Та, Тапсоба, Фримпонг, Хинкепи, Паулиньо, Андрих, Демирбай, Диаби, Виртц, Адли.

Запасные: Ретсос, Коссуну, Амири, Аларио, Синкгравен, Паласиос, Ломб, Гедикли, Лунев.

«Бетис»: Силва, Бартра, Руис, Беллерин, Миранда, Карвалью, Родригес, Руибаль, Иглесиас, Фекир, Хоакин.

Запасные: Монтайя, Гонсалес, Хуанми, Каналес, Тельо, Жозе, Морено, Песселья, Гуардадо, Лейва, Браво, Гонсалес.

На данный момент «Байер-04» с семью очками занимает первое место в турнирной таблице группы G. «Бетис» с тем же количеством очков идет строчкой ниже.