Курган, , 22:14 — REGNUM В Курганской области за сутки подтверждено 218 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 67 зафиксировано в Кургане, сообщает 4 ноября региональный оперштаб.

Коронавирус Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 217 случаев.

Всего с начала пандемии в Курганской области, по данным штаба, на 4 ноября выявлено 39 789 случаев заражения коронавирусом. По информации сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в регионе к 4 ноября вылечились 33 293 человека, скончались 806 пациентов с COVID-19 (на пять человек больше, чем днём ранее).

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