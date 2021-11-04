Кейптаун, , 21:36 — REGNUM Правящая партия ЮАР «Африканский национальный конгресс» (АНК) победила на прошедших 1 ноября выборах в местные органы власти, набрав 46,04% голосов. Об этом объявила Независимая избирательная комиссия ЮАР, опубликовав итоговые результаты на своем портале.

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Так, за АНК проголосовали 10 693 898 избирателей, или 46,04% от общего числа проголосовавших.

«АНК завоевала большинство в 167 местных советах из 257 и добилась избрания 4 549 депутатов местного уровня», — говорится в сообщении.

Отмечается, что центристская партия «Демократический альянс» набрала 21,84% голосов. Замыкает леворадикальная партия «Борцы за экономическую свободу», получившая 10,42%.