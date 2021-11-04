Москва, , 21:20 — REGNUM В Москве не растет число госпитализаций пациентов с COVID-19. Об этом 4 ноября сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 1».

Сергей Собянин Дарья Антонова © ИА REGNUM

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По его словам, за неделю снизилось в Москве с 1,6 тыс. до 1,5 тыс. число ежедневных госпитализаций пациентов с COVID-19.

«Нет динамики роста», — сказал градоначальник.

Как передавало ИА REGNUM, 4 ноября федеральный оперативный штаб сообщил, что число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в РФ за последние сутки выросло на 40 217.