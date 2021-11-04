Село Аксарка, Ямало-Ненецкий АО, , 21:01 — REGNUM В Приуральском районе Ямала собака искусала лицо семилетнего мальчика. По факту проводится доследственная проверка, сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО.

Злая собака U.S. Air Force

В селе Аксарка Приуральского района 31 октября 2021 года на улице собака разодрали лицо ребёнка под глазом.

Следственным отделом СУ СКР по ЯНАО установлено, что ранее в отношении собаки в приюте для безнадзорных животных были проведены мероприятия по отлову, чипированию, вакцинации и стерилизации. Затем пёс был передан новому хозяину.

В ходе процессуальной проверки будет дана правовая оценка действиям должностных лиц сельского поселения, а также организации, ответственной за содержание в приютах безнадзорных животных и их передачу новым владельцам.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Красноярске 19 октября 2021 года стая собак напала на восьмилетнюю девочку на территории школы. Ребёнок получил травмы, госпитализирован в больницу в тяжёлом состоянии.

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