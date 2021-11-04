Москва, 4 ноября, 2021, 21:01 — ИА Регнум. Заявление Нидерландов в связи с ситуацией вокруг западного журналиста Тома Веннинка является провокативным, заявили 4 ноября в Министерстве иностранных дел России.

Nikita Dezhurny МИД России

«Заявления Нидерландов рассматриваем как провокативные, учитывая, что вся фактическая информация как до журналиста, так и до официальной Гааги была доведена», — заявили в министерстве.

Напомним, ранее нидерландская газета Volkskrant сообщила, что Россия якобы выслала журналиста Тома Веннинка из Москвы за административные правонарушения.