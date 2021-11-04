Брюссель, , 20:56 — REGNUM 4 ноября в Генке на стадионе «Луминус Арена» «Генк» в матче четвертого тура групповой стадии второго по престижности еврокубка (Лига Европы) сыграет с лондонским «Вест Хэмом». Матч начнется в 20:45 по московскому времени. За час до стартового свистка команды назвали стартовые составы.

Алекс Крал Андрей Пронин © ИА REGNUM

«Генк»: Вандевордт, Садик, Артеага, Муньос, Лукуми, Ито, Хейнен, Грошовски, Пейнтсил, Торстведт, Онуачу.

Запасные: Маккензи, Бонгонда, Ндайишимийе, Тома, Эйтинг, Угбо, Ойен, Чамбаере, Лейсен, Песьядо.

«Вест Хэм»: Ареола, Крессуэлл, Цоуфал, Доусон, Диоп, Лансини, Нобл, Райс, Бенрахма, Масуаку, Антонио.

Запасные: Фабьянский, Зума, Крал, Форналс, Огбонна, Боуэн, Фредерикс, Соучек, Джонсон, Рэндолф, Честерс, Баптист.

После трех первых туров «Вест Хэм», одержав три победы подряд и набрав девять очков, занимает первое место в таблице группы H. «Генк» с тремя очками идет на последнем месте.