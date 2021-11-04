Севастополь, , 20:55 — REGNUM Власти Севастополя не будут строить многоквартирные дома на мысе Хрустальном. Об этом сообщил на встрече с президентом Владимиром Путиным 4 ноября губернатор города-героя Михаил Развожаев. Стенограмму встречи опубликовала пресс-служба Кремля.

Севастополь Александр Полегенько © ИА REGNUM

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Губернатор доложил Путину о том, что правительством объявлен открытый конкурс на разработку концепции проекта музея героической обороны Севастополя 1941−1942 годов с пантеоном славы на мысе Хрустальном.

«Что касается парка — то, что Вы сегодня мне поручили, когда мы были с Вами у памятника, смотрели на площадку строительства парка: действительно, фонд «Национальное культурное наследие» обращался с тем, чтобы один или два жилых дома построить на территории, примыкающей непосредственно к кластеру, для сотрудников и тех, кто будет работать в культурном кластере», — сказал Развожаев, добавив, что один дом уже строится.

«Мы можем найти площадку где-то в другом месте в городе. В современном городе с нормальным отлаженным транспортом можно добираться. А максимальное количество площадей, которое на Хрустальном есть, действительно можно использовать для общественного пространства, именно так мы и поступим», — сказал Развожаев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Владимир Путин призвал севастопольские власти отказаться от жилой застройки в пользу расширения парка рядом с мемориалом к 100-летию окончания Гражданской войны.

Отметим, что проект строительства культурного кластера на мысе Хрустальном в Севастополе ранее вызвал резкую критику как специалистов-архитекторов, так и общественности, в том числе ветеранского сообщества. По мнению критиков, проект противоречит поставленной президентом задачи по созданию городского парка с мемориальным комплексом «Защитникам Севастополя 1941−1942 годов».