Кутаиси, Грузия, , 20:47 — REGNUM Акция протеста грузинской оппозиции прошла в Кутаиси 4 ноября. Об этом сообщает Грузия Online.

Грузия Иван Шилов © ИА REGNUM

Журналисты отмечают, что освобождение из тюрьмы бывшего президента страны Михаила Саакашвили являлось главным требование митингующих.

На акции протеста выступили ряд политиков, среди которых: лидеры «Лело для Грузии» Бадри Джапаридзе и Мамука Хазарадзе, председатель «Единого национального движения» Ника Мелия и другие политики.

Как передавало ИА REGNUM, ранее адвокат Михаила Саакашвили Ника Гварамия после его посещения в руставской тюрьме заявил журналистам, что бывшему президенту Грузии, который после ареста объявил в тюрьме голодовку, уже заметно плохо.