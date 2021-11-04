Кутаиси, Грузия, 4 ноября, 2021, 20:47 — ИА Регнум. Акция протеста грузинской оппозиции прошла в Кутаиси 4 ноября. Об этом сообщает Грузия Online.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

Журналисты отмечают, что освобождение из тюрьмы бывшего президента страны Михаила Саакашвили являлось главным требование митингующих.

На акции протеста выступили ряд политиков, среди которых: лидеры «Лело для Грузии» Бадри Джапаридзе и Мамука Хазарадзе, председатель «Единого национального движения» Ника Мелия и другие политики.

Как передавало ИА REGNUM, ранее адвокат Михаила Саакашвили Ника Гварамия после его посещения в руставской тюрьме заявил журналистам, что бывшему президенту Грузии, который после ареста объявил в тюрьме голодовку, уже заметно плохо.