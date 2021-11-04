Женева, Швейцария, , 20:42 — REGNUM Рост показателей смертности от COVID-19 более чем на 10% зафиксировали на прошлой неделе 56 стран мира, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

Тедрос Аданом Гебрейесус

«На прошлой неделе 56 стран из всех регионов сообщили о росте числа смертей от COVID-19 больше чем на 10%», — сказал он.

По его словам, еженедельные показатели смертности составляют более 50 тыс. человек.

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Как сообщало ИА REGNUM, в мире за период с 25 по 31 октября было выявлено более трёх миллионов случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, умерли более 50 тыс. больных с COVID-19.

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