Севастополь, 4 ноября 2021, 20:42 — REGNUM Президент России Владимир Путин поддержал просьбу о дополнительной денежной выплате жителям осажденного Севастополя и тем, кто награждён медалью «За оборону Севастополя», в связи с 80-летием начала обороны города. С предложением выступил губернатор Михаил Развожаев на встрече с главой государства 4 ноября в Севастополе.
Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 4 ноября, Владимир Путин находится с рабочей поездкой в Севастополе. В частности, он возложил цветы к памятнику жертвам Гражданской войны и поздравил жителей России с Днём народного единства.