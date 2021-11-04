Севастополь, 4 ноября, 2021, 20:42 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поддержал просьбу о дополнительной денежной выплате жителям осажденного Севастополя и тем, кто награждён медалью «За оборону Севастополя», в связи с 80-летием начала обороны города. С предложением выступил губернатор Михаил Развожаев на встрече с главой государства 4 ноября в Севастополе.

Kremlin.ru Михаил Развожаев

«Когда 80-летие с начала блокады отмечал Ленинград, вы по обращению губернатора приняли решение оказать дополнительную поддержку жителям блокадного Ленинграда и тем, кто награжден медалью «За оборону Ленинграда», дополнительные выплаты в размере 50 тысяч рублей. Я прошу рассмотреть возможность, чтобы жители осажденного Севастополя и жители, награжденные медалью «За оборону Севастополя», получили такую дополнительную поддержку», — обратился к президенту Развожаев.

«Хорошо, мы сделаем это», — сказал Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 4 ноября, Владимир Путин находится с рабочей поездкой в Севастополе. В частности, он возложил цветы к памятнику жертвам Гражданской войны и поздравил жителей России с Днём народного единства.