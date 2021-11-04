Тбилиси, 4 ноября, 2021, 20:39 — ИА Регнум. Бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили, который после ареста объявил в тюрьме голодовку, уже заметно плохо. Об этом, как передает Грузия Online, заявил журналистам адвокат бывшего президента страны Ника Гварамия после его посещения в руставской тюрьме.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

«Саакашвили уже заметно плохо, это видно физически, но главное, у него уже есть коммуникационные проблемы и серьезные провалы памяти, — заявил адвокат. — Он не может вспомнить имена, мое пока еще помнит, но в ходе разговора выявилось, что он не может вспомнить имена нескольких своих друзей».

Как передавало ИА REGNUM, ранее мать экс-главы Грузии Михаила Саакашвили Гиули Аласания обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому за помощью.