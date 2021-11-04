Ханты-Мансийск, , 20:35 — REGNUM На Ямале за сутки выявлено 146 новых случаев заражения коронавирусом. При этом 12 случаев зафиксировано среди вахтовых рабочих из других регионов, сообщает 4 ноября региональный оперштаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в ЯНАО составлял 147 случаев.

Всего с начала пандемии на Ямале выявлено на 4 ноября 54 757 заражений коронавирусом. Выздоровели 50 985 человек, 768 пациентов с COVID-19 скончались (на три пациента больше, чем днём ранее).

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