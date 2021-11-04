София, , 20:27 — REGNUM Министр внутренних дел Болгарии Бойко Рашков и руководитель оборонного ведомства страны Георги Панайотов провели совместную проверку создания заградительных инженерных сооружений на болгарско-турецкой границе. Об этом 4 ноября сообщила софийская газета «24 часа».

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По официальным данным, соответствующие работы проводятся в районе участков Сладун и Маточина, пострадавших от наводнения в июле 2021 года. При этом подразделения болгарской армии и жандармерии намерены укрепить «стену» на границе с сопредельным государством для предотвращения проникновения в ЕС нелегальных мигрантов.

«Ситуация с нелегалами не является критической, но мы обязаны охранять свою территорию от незаконных проникновений извне», — резюмировал Рашков.

Напомним, ранее правительство Болгарии направило для охраны государственной границы страны в районах КПП с Турцией и Грецией элитные подразделения болгарской армии. К патрулированию приступили более 350 военнослужащих и около 40 единиц техники.