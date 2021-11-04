Варшава, 4 ноября, 2021, 20:20 — ИА Регнум. Сегодня, 4 ноября, польская «Легия» в матче четвертого тура группы C Лиги Европы УЕФА сезона 2021/22 примет «Наполи». Игра пройдет в Варшаве на «Стадионе имени маршала Юзефа Пилсудского» и начнется в 20:45 по московскому времени.

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Стартовые составы команд:

«Легия»: Цезари Мишта, Метеуш Виетска, Маттиас Йоханссон, Артур Енджейчик, Юрий Рибейро, Филлип Младенович, Жозуэ, Бартош Слиш, Лирим Кастрати, Махир Эмрели, Лукиньяс.

«Наполи»: Алекс Мерет, Жуан Жезус, Амир Ррахмани, Джованни Ди Лоренцо, Калиду Кулибали, Диего Демме, Элиф Эльмас, Петр Зелиньски, Андре-Франк Замбо-Ангисса, Ирвинг Лосано, Андреа Петанья.

На матче будет работать бельгийская бригада арбитров во главе с Лоренсем Виссером. Ассистенты главного судьи — Ив де Нев и Эрик Ламбрехт.

На данный момент «Легия» с двумя победами и шестью очками идет на первой строчке в турнирной таблице группы. «Наполи», набрав четыре очка, расположился позицией ниже.