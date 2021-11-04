Минск, 4 ноября 2021, 20:18 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко «пожаловался» российскому лидеру Владимиру Путину, что тот не пригласил его в Севастополь по случаю Дня народного единства.
По словам президента Белоруссии, ему бы хотелось посмотреть установленный в Севастополе памятник, который посвящен окончанию Гражданской войны.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко утвердили Военную доктрину Союзного государства. Лидеры двух стран подписали документ на заседании Высшего Госсовета Союзного государства.
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