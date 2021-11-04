Минск, , 20:18 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко «пожаловался» российскому лидеру Владимиру Путину, что тот не пригласил его в Севастополь по случаю Дня народного единства.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Владимир Владимирович мне все обещал, обещал, что с собой возьмет в Крым, покажет новинки, что там нового сделано, сделано немало, по дороге провезет в Крым, но вот сегодня один уехал и меня с собой не пригласил», — сказал Лукашенко на заседании Высшего госсовета Союзного государства.

По словам президента Белоруссии, ему бы хотелось посмотреть установленный в Севастополе памятник, который посвящен окончанию Гражданской войны.

«Да, конечно, мы всегда будем рады вас видеть, чтобы вы могли посмотреть это (мемориал)», — сказал в ответ Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко утвердили Военную доктрину Союзного государства. Лидеры двух стран подписали документ на заседании Высшего Госсовета Союзного государства.

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