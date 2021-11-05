Кутаиси, Грузия, , 00:28 — REGNUM На проходящем 4 ноября в Кутаиси оппозиционном митинге протеста одна из лидеров оппозиции Хатия Деканоидзе зачитала обращение бывшего президента Михаила Саакашвили, сообщает Первый канал грузинского телевидения.

Михаил Саакашвили Иван Шилов © ИА REGNUM

Саакашвили заявил, что оппозиция совершила в Кутаиси «избирательную революцию», и что нельзя отказываться от результатов этой «революции». Саакашвили назвал выигравшего выборы в Кутаиси представителя «Грузинской мечты» Иосифа Хахалеишвили «самопровозглашённым мэром» и заявил, что он не может управлять городом.

«Вы знаете, какие грандиозные планы у нас были на Кутаиси. Кутаиси — не только парламентская столица, но и место дислокации большинства министерств. Кутаиси, Сванети, Цхалтубо — я обещал сделать из них грузинский Марракеш. Кутаиси должен был стать центром со всеми его разработками. В Кутаиси должны быть счастливые, обеспеченные высокими доходами и работой люди, которые не уезжают из этого города, а, наоборот, возвращаются в этот выдающийся город», — заявил Саакашвили.

Саакашвили обвинил силы «зла с другой стороны» в намерении оставить «самый грузинский город» без населения.

В заключении Саакашвили призвал своих сторонников готовиться к «генеральному наступлению».

Напомним, что оппозиция потерпела поражение на проходивших в Грузии выборах в местные органы власти.