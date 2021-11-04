Кутаиси, Грузия, 5 ноября, 2021, 00:28 — ИА Регнум. На проходящем 4 ноября в Кутаиси оппозиционном митинге протеста одна из лидеров оппозиции Хатия Деканоидзе зачитала обращение бывшего президента Михаила Саакашвили, сообщает Первый канал грузинского телевидения.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

Саакашвили заявил, что оппозиция совершила в Кутаиси «избирательную революцию», и что нельзя отказываться от результатов этой «революции». Саакашвили назвал выигравшего выборы в Кутаиси представителя «Грузинской мечты» Иосифа Хахалеишвили «самопровозглашённым мэром» и заявил, что он не может управлять городом.

«Вы знаете, какие грандиозные планы у нас были на Кутаиси. Кутаиси — не только парламентская столица, но и место дислокации большинства министерств. Кутаиси, Сванети, Цхалтубо — я обещал сделать из них грузинский Марракеш. Кутаиси должен был стать центром со всеми его разработками. В Кутаиси должны быть счастливые, обеспеченные высокими доходами и работой люди, которые не уезжают из этого города, а, наоборот, возвращаются в этот выдающийся город», — заявил Саакашвили.

Саакашвили обвинил силы «зла с другой стороны» в намерении оставить «самый грузинский город» без населения.

В заключение Саакашвили призвал своих сторонников готовиться к «генеральному наступлению».

Напомним, что оппозиция потерпела поражение на проходивших в Грузии выборах в местные органы власти.