Монако, , 20:13 — REGNUM 4 ноября в Монако на стадионе «Луи II» «Монако» в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА сыграет с нидерландским ПСВ. Стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Александр Головин Soccer0010.com

Стартовые составы команд:

«Монако»: Нюбель, Марипан, Бадиашиле, Энрике, Агилар, Дисаси, Тчуамени, Лукас, Фофана, Боаду, Фолланд

Запасные: Маецкий, Мартинш, Бен-Йеддер, Якобс, Головин, Сидибе, Диатта, Диоп, Изидор, Манноне, Павлович, Матсима.

ПСВ: Дроммел, Тезе, Рамальо, Боскальи, Макс, Сангаре, Гутьеррес, Мвене, Вертессен, Захави, Винисиус.

Запасные: Обиспо, ван Гинкел, Брума, Жуниор, Делань, Ромаро, Доан, Мвого.

В текущем сезоне Александр Головин принял участие в четырнадцати матчах за «Монако» во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и тремя результативными передачами.