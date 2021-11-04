Анкара, , 20:09 — REGNUM «Оружие будущего» с учетом всех возможных сценариев создает оборонпром Турции. Об этом, как передает Anadolu Ajansı, заявил 4 ноября глава Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир, выступая на семинаре на тему «Проектируй будущее сегодня».

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, турецкие инженеры заранее думают над тем, какие системы оружия помогут изменить баланс сил на поле боя и какие системы вооружения могут понадобиться в боевой обстановке будущего.

Демир отметил, что для своевременного удовлетворения потребностей армии Турции в оружии высокого качества с применением передовых технологий прилагают усилия в оборонпроме страны.

«Мы знаем, что все наши учредительные компании придают большое значение этому вопросу, — подчеркнул Демир. — Но мы должны еще больше усилить, показать и углубить то значение, которое мы придаем этому вопросу».

Как передавало ИА REGNUM, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в видеообращении к участникам саммита «Турция-2023» заявил, что власти Турции в 2021 г. ожидают двузначного роста экономики страны, вопреки прогнозам международных структур.