Анкара, 4 ноября, 2021, 20:09 — ИА Регнум. «Оружие будущего» с учетом всех возможных сценариев создает оборонпром Турции. Об этом, как передает Anadolu Ajansı, заявил 4 ноября глава Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир, выступая на семинаре на тему «Проектируй будущее сегодня».

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

По его словам, турецкие инженеры заранее думают над тем, какие системы оружия помогут изменить баланс сил на поле боя и какие системы вооружения могут понадобиться в боевой обстановке будущего.

Демир отметил, что для своевременного удовлетворения потребностей армии Турции в оружии высокого качества с применением передовых технологий прилагают усилия в оборонпроме страны.

«Мы знаем, что все наши учредительные компании придают большое значение этому вопросу, — подчеркнул Демир. — Но мы должны еще больше усилить, показать и углубить то значение, которое мы придаем этому вопросу».

Как передавало ИА REGNUM, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в видеообращении к участникам саммита «Турция-2023» заявил, что власти Турции в 2021 г. ожидают двузначного роста экономики страны, вопреки прогнозам международных структур.