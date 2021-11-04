Севастополь, 4 ноября 2021, 19:58 — REGNUM Россия готова поддержать предложение о включении в состав экипажа МКС белорусского космонавта, заявил 4 ноября президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Высшего Государственного совета Союзного государства.
Глава государства добавил, что для реализации инициативы осталось только «согласовать детали».
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко утвердили Военную доктрину Союзного государства. Лидеры двух стран подписали документ на заседании Высшего Госсовета Союзного государства.
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