Севастополь, , 19:58 — REGNUM Россия готова поддержать предложение о включении в состав экипажа МКС белорусского космонавта, заявил 4 ноября президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Высшего Государственного совета Союзного государства.

Путин

«Мы вчера только с руководством «Роскосмоса» на заседании в Сочи говорили об этом. Мы готовы поддержать это предложение и реализовать его в ближайшем будущем», — заявил Путин.

Глава государства добавил, что для реализации инициативы осталось только «согласовать детали».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко утвердили Военную доктрину Союзного государства. Лидеры двух стран подписали документ на заседании Высшего Госсовета Союзного государства.

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