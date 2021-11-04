Ташкент, , 19:54 — REGNUM В Ташкенте вечером, 4 ноября, наблюдается необычный пыльно-песчаной туман, количество пыли в атмосферном воздухе превышает норму в пять раз. Об этом сообщает Узгидромет.

Песчаная буря

Как отмечают представители организации, пыльно-песчаной туман спровоцирован ветром и сильно иссушенным верхним слоем почвы.

Отмечается, что 4 ноября на территорию Узбекистана вторгся холодный воздух с районов Урала. В зоне холодного фронта наблюдалось усиление ветра до 12−15 м/с, местами в Бухарской, Навоийской, Джизакской областях — до 20−25 м/с.

«Под влиянием порывов ветра сильно иссушенный верхний слой почвы поднимался вверх, создавая эффект пыльно-песчаной мглы с ухудшением видимости до 500−1000 метров в ряде районов республики», — отмечается в сообщении.