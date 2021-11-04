Минск, , 19:47 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетовал, что находящийся в Севастополе глава России Владимир Путин не пригласил его в Крым. Об этом, как передает БЕЛТА, заявил белорусский лидер сегодня, 4 ноября, на заседании Высшего государственного совета Союзного государства.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

«Владимир Владимирович мне все обещал-обещал, что с собой возьмет в Крым, покажет новинки, что там нового сделано, — сказал Лукашенко. — … Но вот сегодня один уехал и меня с собой не пригласил. Поэтому я вот с такой жалобой перед членами Высшего госсовета выступаю».

При этом Лукашенко добавил, что время для того, чтобы обсудить некоторые вопросы союзного строительства, лидеры двух стран еще найдут.

Как передавало ИА REGNUM, 4 ноября президент России Владимир Путин возложил цветы к мемориальному комплексу в Севастополе, посвященному окончанию Гражданской войны.