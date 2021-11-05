5 ноября 2021 | Время чтения 3 мин

Цифровизация экономики фактически получила статус национальной программы, результат которой обескураживает — сотни несвязанных государственных информационных систем с дублирующими функциями. Правительство понимает, что с этим нужно срочно что-то делать

Ангелина Потеряйко, , 19:48 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил Стратегические направления по цифровой трансформации в госуправлении. Соответствующее распоряжение было подписано им 22 октября 2021 года. Стратегические направления разработаны в рамках президентского указа о национальных целях развития до 2030 года.

Цифровые технологии Иван Шилов © ИА REGNUM

Перевод государственного управления на «цифру» означает в том числе и создание единой системы сбора, учёта и анализа социально-экономических показателей. Этот пункт стоит в Стратегических направлениях на первом месте и дословно звучит так:

«Автоматизация и облегчение сбора отчетности по социально-экономическим показателям в отраслях экономики и социальной сфере, создание информационной системы, способной проводить анализ в режиме реального времени по поступающим показателям, информировать о проблемных ситуациях, а также управлять экономикой на основе динамической оптимизационной модели межотраслевого (межсекторного) баланса.

Единственным специалистом, который занимается разработкой динамической модели межотраслевых (межсекторных) балансов (динамической модели МОБ), является экономист-кибернетик, профессор МГУ, доктор экономических наук Елена Николаевна Ведута. Именно Научной школой стратегического планирования Н. И. Ведуты разработан алгоритм расчетов для управления экономикой, имитирующий метод последовательных приближений составления плана, ориентированного на рост конечного продукта, заказанного конечными потребителями, и с соблюдением при этом установленных сверху макроэкономических пропорций и общей занятости.

Вот как комментирует идею правительства РФ использовать прогрессивные отечественные научные наработки сама Елена Ведута:

«Я считаю, что правительство сделало качественный скачок в своем подходе к управлению экономикой через координацию деятельности всех отраслей и секторов экономики. И поскольку речь идёт об использовании динамической модели МОБ, это говорит о том, что правительство переходит на принципиально качественную, новую для себя основу, когда будут проводиться автоматизированные расчеты для обеспечения движения экономики в режиме реального времени с учётом обратной связи в направлении роста реальных доходов. Не стоит сравнивать динамическую модель МОБ со старым Госпланом, который работал вручную. В отличие от него, динамическая модель МОБ — это система алгоритмов, описывающих движение нашей экономики в сторону роста реальных доходов. Именно по этому пути нужно пойти сейчас России, чтобы сохранить свой суверенитет и стать флагманом мировой экономики».

Цифровое общество Digital.gov.ru

Решение правительства использовать прорывную динамическую модель МОБ комментирует руководитель научно-образовательного центра «Цифра» Санкт-Петербургского государственного экономического университета доктор экономических наук Юрий Грибанов.

«Несмотря на то, что цифровизация попала в число национальных целей, а цифровизация экономики фактически имеет статус национальной программы, все действия в этом направлении носят спонтанный характер. Каждый действует в меру своего понимания. Результат налицо — сотни не связанных друг с другом государственных информационных систем (ГИС) с дублирующими функциями и полями данных.

Положение вещей стало уже очевидным и для правительства. Оно понимает, что нужно что-то с этим делать, и пытается решить проблему со стороны инструментария. Например, эксперимент с единой платформой ГосТех — это попытка хоть как-то увязать друг с другом уже созданные разрозненные ГИСы и упростить связку для вновь создаваемых.

Очень серьезным шагом вперед станет использование динамической модели МОБ Ведуты для анализа и принятия централизованных решений в экономике, но и это — шаг на инструментальном уровне.

Чтобы действительно поставить цифровизацию на службу обществу и государству, копать нужно гораздо глубже.

Корень всех проблем — отсутствие единого понимания целей, а соответственно, и задач, у всех участников процесса. То, что сейчас происходит, напоминает строительство дома без проекта или управление кораблем без навигационных приборов. Рухнет ведь… или утонет!

Основа всего — единый понятийный аппарат. Сейчас нужно не спорить о том, что такое «цифровая экономика», выбирая из сотни определений, а утвердить на уровне правительства четкую и однозначную систему понятий, которая станет основой для всех проектов в сфере цифровизации. Мы с моей научной группой эту систему уже разработали, я готов защитить ее перед кем угодно. Из понятийного аппарата уже вытекает все остальное — практическая методология, план преобразований, задачи на разработку.