Ханты-Мансийск, , 19:46 — REGNUM В Югре непривитые от коронавируса граждане, которым нельзя вакцинироваться по медицинским показаниям, смогут получить QR-коды. Об этом сообщил заместитель главы региона Всеволод Кольцов.

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Код будет генерироваться автоматически, и получать его будут люди с медотводом, как и вакцинированные, на портале Госуслуг.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Югре посещение ряда мест по QR-кодам, подтверждающими прохождение вакцинации против COVID-19, или факт перенесения в течение последних шести месяцев указанного заболевания, стали вводить с 25 октября 2021 года.

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