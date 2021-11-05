5 ноября 2021 | Время чтения 2 мин

Ярослав Чингаев, Василий Иванов, , 01:57 — REGNUM В 2021 году День народного единства выпал на период ограничений и нерабочих дней, введенных в связи непростой эпидемиологической ситуации. В Москве основные праздничные мероприятия прошли в онлайн-формате.

Красная площадь в День народного единства Василий Иванов © ИА REGNUM

Памятник Минину и Пожарскому в лесах Василий Иванов © ИА REGNUM

Проход на Красную площадь перекрыт Василий Иванов © ИА REGNUM

Красная площадь в День народного единства Василий Иванов © ИА REGNUM Красная площадь в День народного единства Василий Иванов © ИА REGNUM

У Могилы Неизвестного Солдата Василий Иванов © ИА REGNUM

Манежная площадь Василий Иванов © ИА REGNUM Манежная площадь Василий Иванов © ИА REGNUM

Очередь за мороженым у ГУМа Василий Иванов © ИА REGNUM

Большой Москворецкий мост Василий Иванов © ИА REGNUM

В честь праздника улицы города украсили праздничными плакатами и флагами. Фасады зданий Государственной думы и Совета Федерации украсили панно в цветах триколора.

День народного единства в Москве Василий Иванов © ИА REGNUM

Здание Государственной думы Василий Иванов © ИА REGNUM

Владимир Жириновский на улицах Москвы в День народного единства Василий Иванов © ИА REGNUM День народного единства Василий Иванов © ИА REGNUM

По Москва-реке не плавают прогулочные корабли Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Смотровая площадка Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Продажа билетов на смотровую площадку Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Городские парки и музеи Москвы подготовили онлайн-программы: лекции, мастер-классы, творческие занятия, концерты и викторины.

Парк «Музеон» Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Парк «Музеон» Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Парк «Музеон» Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Парк Горького Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Парк Горького Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Детская площадка в Парке Горького Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Очередь в рестопаркинг. Парк Горького Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Парк Горького Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Парк Горького Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Парк Горького Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Парк «Зарядье» Василий Иванов © ИА REGNUM

Парк «Зарядье» Василий Иванов © ИА REGNUM Посетители парка «Зарядье» у кофейного робота Василий Иванов © ИА REGNUM

Множество москвичей решили провести этот день на свежем воздухе, прогулкам благоприятствовала тёплая погода. Днём воздух прогрелся до +9…+11°, что стало своеобразным температурным рекордом. По данным центра «Фобос», такая температура превышает норму ноября и соответствует многолетним показателям начала октября. Теплее днём 4 ноября было только в 2013 году, когда максимально термометры показали +11,0°.

Большое скопление людей на Никольской улице Василий Иванов © ИА REGNUM

Улица Арбат Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

У стены Цоя. Улица Арбат Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Съемка клипа. Улица Арбат Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Улица Арбат Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Улица Новый Арбат Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Салоны сотовой связи работают только от двери Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Работа кафе и ресторанов Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Очередь за шаурмой Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Очередь в кафе, чтобы заказать навынос Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Не обошлось и без провокаций. Участники ежегодной акции «Русский марш» планировали в этот день провести шествие, которое не было согласовано столичными властями. Прокуратура города Москвы в этот день предупредила о негативных последствиях участия в несогласованных массовых мероприятиях. На многих станциях метро в течение всего дня дежурили сотрудники полиции и ОМОН.

Полиция на Калужской площади Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Полиция на Пушкинской площади Василий Иванов © ИА REGNUM Полиция на Пушкинской площади Василий Иванов © ИА REGNUM

Полиция у метро «Братиславская» Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Проверка документов на выходе из станции метро «Люблино» Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Метро «Люблино» Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Напомним, националистическое шествие «Русский марш» проходит ежегодно с 2009 года в Люблино.