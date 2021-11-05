Ярослав Чингаев, Василий Иванов,
5 ноября 2021, 01:57 — REGNUM В 2021 году День народного единства выпал на период ограничений и нерабочих дней, введенных в связи непростой эпидемиологической ситуации. В Москве основные праздничные мероприятия прошли в онлайн-формате.
Красная площадь в День народного единства
Василий Иванов © ИА REGNUM
Памятник Минину и Пожарскому в лесах
Василий Иванов © ИА REGNUM
Проход на Красную площадь перекрыт
Василий Иванов © ИА REGNUM
Красная площадь в День народного единства
Василий Иванов © ИА REGNUM
Красная площадь в День народного единства
Василий Иванов © ИА REGNUM
У Могилы Неизвестного Солдата
Василий Иванов © ИА REGNUM
Манежная площадь
Василий Иванов © ИА REGNUM
Манежная площадь
Василий Иванов © ИА REGNUM
Очередь за мороженым у ГУМа
Василий Иванов © ИА REGNUM
Большой Москворецкий мост
Василий Иванов © ИА REGNUM
В честь праздника улицы города украсили праздничными плакатами и флагами. Фасады зданий Государственной думы и Совета Федерации украсили панно в цветах триколора.
День народного единства в Москве
Василий Иванов © ИА REGNUM
Здание Государственной думы
Василий Иванов © ИА REGNUM
Владимир Жириновский на улицах Москвы в День народного единства
Василий Иванов © ИА REGNUM
День народного единства
Василий Иванов © ИА REGNUM
По Москва-реке не плавают прогулочные корабли
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Смотровая площадка
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Продажа билетов на смотровую площадку
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Городские парки и музеи Москвы подготовили онлайн-программы: лекции, мастер-классы, творческие занятия, концерты и викторины.
Парк «Музеон»
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Парк «Музеон»
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Парк «Музеон»
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Парк Горького
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Парк Горького
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Детская площадка в Парке Горького
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Очередь в рестопаркинг. Парк Горького
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Парк Горького
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Парк Горького
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Парк Горького
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Парк «Зарядье»
Василий Иванов © ИА REGNUM
Парк «Зарядье»
Василий Иванов © ИА REGNUM
Посетители парка «Зарядье» у кофейного робота
Василий Иванов © ИА REGNUM
Множество москвичей решили провести этот день на свежем воздухе, прогулкам благоприятствовала тёплая погода. Днём воздух прогрелся до +9…+11°, что стало своеобразным температурным рекордом. По данным центра «Фобос», такая температура превышает норму ноября и соответствует многолетним показателям начала октября. Теплее днём 4 ноября было только в 2013 году, когда максимально термометры показали +11,0°.
Большое скопление людей на Никольской улице
Василий Иванов © ИА REGNUM
Улица Арбат
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
У стены Цоя. Улица Арбат
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Съемка клипа. Улица Арбат
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Улица Арбат
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Улица Новый Арбат
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Салоны сотовой связи работают только от двери
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Работа кафе и ресторанов
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Очередь за шаурмой
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Очередь в кафе, чтобы заказать навынос
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Не обошлось и без провокаций. Участники ежегодной акции «Русский марш» планировали в этот день провести шествие, которое не было согласовано столичными властями. Прокуратура города Москвы в этот день предупредила о негативных последствиях участия в несогласованных массовых мероприятиях. На многих станциях метро в течение всего дня дежурили сотрудники полиции и ОМОН.
Полиция на Калужской площади
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Полиция на Пушкинской площади
Василий Иванов © ИА REGNUM
Полиция на Пушкинской площади
Василий Иванов © ИА REGNUM
Полиция у метро «Братиславская»
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Проверка документов на выходе из станции метро «Люблино»
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Метро «Люблино»
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Напомним, националистическое шествие «Русский марш» проходит ежегодно с 2009 года в Люблино.